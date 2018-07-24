В субботу в Свердловскую область придут дожди и грозы

11:20 | 26.07.2018

Фото: planetakartinok.net

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два дня в Свердловской области погода не изменится, будет в основном сухо и жарко, хотя в отдельных районах возможны небольшие дожди. А вот к выходным произойдут изменения, в субботу ожидаются дожди и грозы, хотя температура воздуха существенно не изменится, +24…+29 °С.



В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается:



26 июля. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днём +26…+31 °С. Ветер северо-западный, северный 2–7 м/сек.



27 июля. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью +14…+19 °С, днём +26…+31 °С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный 3–8 м/сек.



28 июля. Переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь, гроза. Ночью +14…+19 °С, днём +24…+29 °С. Ветер северо-восточный 3–8 м/сек, при грозе порывы до 17 м/сек.



Погода в Екатеринбурге на сегодня, завтра и субботу:



26 июля. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днём +29…+31 °С. Ветер северо-западный, северный 2–7 м/сек.



27 июля. Малооблачно, без осадков. Температура ночью +17…+19 °С, днём +28…+30 °С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем северо-восточный 3–8 м/сек.



28 июля. Переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, гроза. Ночью +17…+19 °С, днём +27…+29 °С. Ветер северо-восточный 3–8 м/сек.



Прогноз погоды подготовлен ФГБУ «Уральское УГМС».