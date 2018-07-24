В Екатеринбурге выявлены нарушения в сфере закупок для медицинских учреждений

10:59 | 26.07.2018

zab.ru

В Екатеринбурге прокуратура выявила существенные нарушения в сфере закупок для медицинских учреждений.



Так, установлено, что при проведении электронного аукциона на поставку питьевой воды для МБУ «Екатеринбургский клинический перинатальный центр» в документации отсутствовала информация о наличии у организаций инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта. Кроме того, закупка осуществлена в объеме 11,9 % (то есть менее установленного законом 15 % совокупного годового объема закупок). По фактам нарушений возбуждено административное дело, главный врач оштрафован на 28 тысяч рублей.



Также выявлены нарушения в закупочной деятельности МБУ «Центральная городская больница № 7». Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, нарушались сроки размещения информации и документов в единой информационной системе в сфере закупок, порядок разъяснения положений аукционной документации и другое. По итогам проверки ведущий бухгалтер больницы привлечен к административной ответственности в виде штрафа на 70 тысяч рублей.