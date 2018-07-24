Патриарх Кирилл отметил высокий уровень организации фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге

10:27 | 26.07.2018

news-factor.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил высокий уровень организации международного фестиваля православной культуры «Царские дни», который прошел в Екатеринбурге 12–21 июля.



«Минувший визит, наполненный многими значимыми яркими событиями, оставил у меня самые добрые впечатления. С душевным трепетом вспоминаю посещение Храма-Памятника на Крови во имя Всех святых, в земле Российской просиявших, построенного на месте расстрела государя Николая II и его семьи. Знаменательным стало проведение первого заседания Священного Синода Русской Православной Церкви в духовно-просветительском центре «Царский» в Екатеринбурге», — говорится в письме, направленном митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу.



Напомним, что фестиваль «Царские дни», приуроченный к 100-летию гибели царской семьи, посетили более 100 тысяч человек. В мероприятиях принял участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В частности, он возглавил ночной крестный ход от Храма на Крови до Ганиной Ямы, а также провел в Екатеринбурге заседание Священного синода.