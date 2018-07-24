Детская поликлиника в Серове разрушается на глазах у пациентов

10:22 | 26.07.2018

Фото: Евгений Заборовский

В Серове родители пациентов детской поликлиники жалуются на плачевное состояние здания. По их словам, находиться внутри крайне опасно. Так, на днях с потолка обвалился кусок штукатурки и теперь там зияет огромная дыра с торчащей железной арматурой. Когда рабочие восстановят целостность конструкции, неизвестно.



«Там у нас лабиринты изначально были, вся больница плесенью покрылась, детей туда водить — это что-то с чем-то, она у нас единственная. Ходишь, бродишь, дышишь, кабинеты ищешь», — с иронией отмечает одна из молодых мам.