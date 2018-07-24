В Екатеринбурге состоится традиционный баскетбольный турнир «Кубок УГМК — 2018»

09:59 | 26.07.2018

пресс-служба БК УГМК

24–26 сентября в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта пройдет традиционный международный турнир «Кубок УГМК — 2018».



Как сообщает пресс-служба БК УГМК, в турнире примут участие три команды из Евролиги: действующий чемпион России и Евролиги екатеринбургский УГМК, действующий чемпион «Кубка УГМК» венгерский «Шопрон» и бронзовый призер чемпионата России «Надежда» из Оренбурга; а также участник Кубка Европы шведский клуб «АЗ Баскет».



24 сентября пройдут полуфиналы «Шопрон» — «Надежда», УГМК — «АЗ Баскет», а 26 сентября состоится финал и матч за третье место.