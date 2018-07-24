На Среднем Урале сохраняется высокая пожарная опасность

09:37 | 26.07.2018

anegrinews.ru

Сегодня, 26 июля, в Свердловской области в большинстве районов в связи с жаркой погодой сохраняется высокая пожарная опасность (4-й класс горимости леса по региональной шкале), а 27 июля на севере области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс горимости леса по региональной шкале).



По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, по состоянию на 26 июля природные пожары зарегистрированы в Березовском и Гаринском городских округах.



26 июля и 27 июля в регионе ожидается +26…+31 градус. Преимущественно без осадков.



Свердловчан просят соблюдать особый противопожарный режим: ограничить выходы в лес, разведение костров, проведение огневых работ.