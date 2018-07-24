В Нижних Сергах мальчик травмировался на качелях. Прокуратура проводит проверку

В Нижних Сергах прокуратура проводит проверку из-за травмирования ребенка на детской площадке.Инцидент произошел 19 июля. По предварительной информации, нога шестилетнего мальчика попала в отверстие из-за отсутствия на сиденье качели необходимой детали.В итоге ребенок получил перелом большой берцовой кости ноги.В ходе проверки прокуратура установит, кому принадлежит детская площадка, законность ее возведения, соответствие требованиям безопасности и ответственных за безопасность лиц.Качели установлены на детской площадке около многоквартирного дома ТСЖ «Первое» на улице Жукова.