В Свердловской области продолжительность жизни увеличилась до 71 года

22:21 | 25.07.2018

svcomercio.info

Средняя продолжительность жизни в Свердловской области выросла на четыре года и теперь составляет 71 год. Столь радостную новость сообщил сегодня губернатор региона Евгений Куйвашев в рамках заседания областного правительства. На сегодняшний день до этого возраста, по данным Свердловскстата, дожили лишь 104 тысячи мужчин и 280 тысяч женщин.



По словам главы области, повышению средней продолжительности жизни поспособствовали материнский капитал при рождении и усыновлении детей, повышение качества медпомощи, ликвидация дефицита мест в детских садах, развитие доходов населения и жилищного строительства.



Вероятно, местным властям удалось побороть и частые болезни населения, ведь именно они, в основном, становятся причинами смертности в Свердловской области. Как отметил министр экономики и территориального развития региона Александр Ковальчик, такими болезнями являются нарушение кровообращения и онкология. Он также добавил, что весомый фактор в проблеме смертности свердловского населения – внешние обстоятельства. Так, процент смертности от внешних причин в регионе теперь снижен на почти 15%, а от болезней всего на 3%.



В завершение встречи Куйвашев подчеркнул, уже через 6 лет показатель средней продолжительности жизни в Свердловской области увеличится до 78 лет.