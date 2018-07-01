К митингу коммунистов против пенсионной реформы в Екатеринбурге присоединится «Яблоко»

21:44 | 25.07.2018

nabat.news

Свердловское отделение партии «Яблоко» присоединится к митингу против повышения пенсионного возраста, организованному региональным отделением партии КПРФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат думы Екатеринбурга Константин Киселёв.



Киселёв подчеркнул, что присоединение к митингу коммунистов направлено на объединение сил в борьбе против новой реформы.



«Тема митинга такова, что здесь не до партийных предпочтений, не до идеологий. Не важно, кто организатор: КПРФ, СР или "Яблоко". В данный момент заявителями выступили коммунисты. Пусть так. Главное - не лавры, а всем вместе остановить варварское решение. Сделать это еще можно», - говорится в сообщении Киселева.



Напомним, законопроект о повышении пенсионного возраста Госдума приняла 19 июля. В первом чтении за новый закон проголосовало большинство (327 депутатов против 102 воздержавшихся). Второе и третье чтения должны состояться осенью текущего года. В соответствии с поправками в пенсионное законодательство, российские мужчины должны будут выходить на пенсию в возрасте 65 лет, женщины – в 63 года.



Митинг в Екатеринбурге состоится 28 июля на площади Советской армии перед "Черным Тюльпаном".