Noize MC опубликовал клип, снятый в трамвае Екатеринбурга

21:19 | 25.07.2018

Российский рэпер Noize MC опубликовал официальный клип на песню «Из окна», снятый в одном из трамваев Екатеринбурга во время Ural Music Night. Ролик с фрагментом одной из самых знаменитых песен молодёжного исполнителя появился на видеохостинге YouTube и собрал уже более 26 тысяч просмотров.



На кадрах видно, что в тон исполнителю подпевают десятки фанатов, ставших невольными пассажирами «звёздного» трамвая. С каждой остановкой в вагон пытаются попасть всё больше и больше человек. В какой-то момент оконная рама трамвая не выдерживает и вываливается наружу вместе с поклонником Нойза. Видно, как молодой человек падает на стоящую на дороге машину. Он пытается убежать, но водитель догоняет его, и начинается разбирательство с полицией.



Конец у клипа более чем оригинальный. После сумасшедших «покатушек» уставшую молодёжь расталкивает старушка, чтобы спросить у водителя, едет ли трамвай в Пионерский посёлок. В это же время пассажиры выгружают из вагона бутылки с алкоголем.



Отметим, что съёмки клипа пришлись на ночь с 29 на 30 июня во время фестиваля Ural Music Night. Тогда во время выступления Noize MC на «Тёрке» (перекрёсток 8 Марта — Малышева) юные поклонники забрались на крышу музея, чтобы с высоты посмотреть на концерт. Из-за этого полиция дважды останавливала концерт рэпера.



Позже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился усилить меры безопасности на фестивале к 2019 году.



Фото: скриншот с видеоклипа