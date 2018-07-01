Мэрия Екатеринбурга доберётся до уклонистов от оплаты специальных парковок: теперь ГИБДД обязана сообщать администрации обо всех неплательщиках

20:09 | 25.07.2018

екатеринбург.рф

Уже через два месяца автомобилистам Екатеринбурга начнут приходить штрафы за то, что они оставили машину на платной парковке, но не заплатили за неё. Соответствующие поправки к законам «О полиции» и «Об общих принципах организации местного самоуправления» совсем недавно приняла Госдума. Спустя 60 дней после опубликования поправок ГИБДД будет обязана передавать данные о нарушителях муниципальным властям.



Несмотря на новизну поправок, в мэрии Екатеринбурга уже давно фиксируют случаи нарушения условий пребывания на платных парковках. Так, пресс-секретарь вице-мэра Евгения Архипова Василий Амбалов уточняет: «Мы все равно фиксируем все нарушения, и, когда порядок заработает, можно будет привлечь всех лиц в рамках срока, установленного законом для привлечения к административной ответственности».



Отметим, что только за прошлый год на платных парковках Екатеринбург выручил 9 миллионов рублей. Однако по сравнению с суммой, которая была потрачена на установление паркоматов (55 млн рублей), это не так много. В настоящее время в столице Урала платные парковки расположены в основном в центре города. В среднем один час стоянки на такой парковке стоит 30 рублей.