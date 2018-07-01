Серная кислота разлилась в центре Каменска-Уральского

В старой части города Каменска-Уральского, на перекрестке улиц Ленина и К. Маркса, на проезжую часть улицы разлилась серная кислота, перевозимая в кузове автомобиля в пластиковых ёмкостях.Первые сообщения о происшествии появились в группе «Подслушано в Каменске-Уральском» в соцсети «ВКонтакте».«Лопнула емкость с серной кислотой — движение перекрыто. Работают пожарные», — написали подписчики группы.Факт разлива кислоты подтвердили в дежурной части ГИБДД Каменска-Уральского, сказав, что участок, где произошёл разлив, оцеплен сотрудниками ГИБДД, движение транспорта в районе перекрестка временно ограничено.«На Ленина — Карла Маркса при транспортировке на автомобиле КамАЗ аккумуляторной кислоты, в количестве 10 емкостей и объемом 1 кубометр каждая, произошло вытекание данной жидкости из одной емкости. К месту были стянуты все спецслужбы. К месту ЧП выехали 3 автоцистерны и 11 человек личного состава, которые организовали водяную завесу для осаждения паров кислоты. Автомобиль с оставшимися емкостями продолжил движение по маршруту. В настоящее время автомобильное движение в центре Каменска-Уральского возобновлено в штатном режиме», — прокомментировали происшествие в пресс-службе МЧС по Свердловской области, добавив, что угрозы для жителей города нет.