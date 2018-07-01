В колонии строгого режима в Екатеринбурге погиб заключённый

19:35 | 25.07.2018

newsnn.ru

В Екатеринбурге в колонии строгого режима ИК-10 погиб заключённый. По словам сокамерников, он объявил голодовку в знак протеста против насилия над заключёнными и умер от истощения. О его смерти сообщил уральский правозащитник Алексей Соколов.



Медики колонии придерживаются другого мнения о причине смерти заключённого – они диагностировали ему дилатационную кардиомиопатию (заболевание миокарда, сопровождающееся сердечной недостаточностью). В свердловском ГУФСИН уточняют, что смерть заключённого произошла ещё 30 июня. В 05:10 утра он обратился с жалобами о резком ухудшении здоровья. В медчасть его доставили уже без сознания. Скорая приехала только через полчаса, и уже в 05:45 медики диагностировали смерть.



В колонии, где погибший отбывал наказание, уточнили, что осужденный был трудоустроен и неоднократно поощрялся руководством учреждения. Сотрудники тюрьмы и правоохранители уверены: смерть заключённого не носит криминального характера и связана сугубо с его заболеваниями.