Вениамина Яковлева похоронят в Екатеринбурге

17:47 | 25.07.2018

kutafin.com

Выдающегося российского юриста, советника президента Российской Федерации, почетного гражданина Свердловской области Вениамина Яковлева, который скончался накануне, похоронят в Екатеринбурге.



- Похороны пройдут в пятницу в Екатеринбурге, обязательно будет прощание в первой половине дня, - сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя полпреда президента в УрФО Бориса Кириллова.



Напомним, что советник президента и один из авторов Конституции РФ Вениамин Яковлев скончался 24 июля на 87-м году жизни.