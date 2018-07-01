Свердловский бизнесмен-банкрот рискует лишиться участков в Белоярке

17:11 | 25.07.2018

В бизнес-сообществе Свердловской области появилась новая «страшилка»: коммерсанты рекомендуют с особой внимательностью вести дела с неким бизнесменом Эдуардом Гринталем и аффилированными с ним компаниями — ООО «НПО «Промэк» и ООО НПО «Промэк-Экспо» (находится в стадии ликвидации). В первую очередь следует быть особо осторожными заемщикам и покупателям промышленного оборудования (электродвигателей, редукторов, насосов, запорной арматуры и пр.).



Так, несколько предприятий и финансовых организаций уже стали «жертвами» бизнесмена и теперь пытаются взыскать свои средства через Арбитражный суд Свердловской области, который решением от 20 июня признал Эдуарда Гринталя банкротом, введя процедуру реализации имущества. Известно, что коммерсанту принадлежит несколько земельных участков в Белоярке на улице Чапаева, а также нежилые помещения в бизнес-центре «Вознесенский» в Екатеринбурге.



В числе кредиторов мужчины — Россельхозбанк, ГУ МВД России по Свердловской области, ООО «Банк «Нейва», ПАО «Банк ВТБ» и другие. Объем задолженности составляет более 14 миллионов рублей.