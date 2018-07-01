Застрелил из ружья: жителя уральского села обвиняют в убийстве знакомого

Жителя одного из сел Красноуфимского района обвиняют в убийстве мужчины.По данным следствия, днем 20 мая этого года мужчина 1976 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил из охотничьего ружья своего знакомого, с которым они вместе распивали спиртное. Убийство произошло на фоне ссоры.После преступления обвиняемый, как считает следствие, спрятал ружье на кладбище, затем ушел к знакомой, надеясь свалить вину на других участников застолья.- Обвиняемый не учел того обстоятельства, что некоторые из односельчан видели его в тот момент, когда он шел с ружьем в сторону кладбища. Показания этих важных свидетелей и позволили изобличить злоумышленника наряду с другими доказательствами, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.Кроме того, уральца обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. В отделе полиции он ударил одного из оперуполномоченных уголовного розыска.