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16:56 | 25.07.2018
ЕМУП «Спецавтобаза» грозит приостановление деятельности до трех месяцев
Рассмотрение исков состоится в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Контрольно-надзорное ведомство подало сразу четыре иска о привлечении ЕМУП «Спецавтобаза» к ответственности за совершение правонарушений по ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), ст. 8.2 КоАП («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами»), ст. 6.5 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде»), ст. 6.4 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта»).
Кроме этого, прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проведение проверки по факту публикации veved.ru о многократном повышении ЕМУП «Спецавтобаза» тарифов на складирование мусора на полигонах. Известно, что проведение проверки поставлено на контроль в прокуратуре уральской столицы.
Как ранее сообщало наше издание, если за захоронение твердых коммунальных отходов 4-го класса опасности на полигонах (к данному классу относят строительный и уличный мусор, обломки мебели, упаковки, остатки пищи и т. д.) ЕМУП «Спецавтобаза» до 1 июля взимала с организаций 212,11 рубля за тонну мусора, то теперь сумма возросла в 8,48 раза — до 1800,53 рубля с НДС.
Очевидно, что повышение расценок может фактически ликвидировать конкурентность на рынке вывоза отходов в уральской столице. Учитывая, что ЕМУП «Спецавтобаза» является фактически монополистом в мусорной отрасли (муниципальному предприятию принадлежат все полигоны в пределах Екатеринбурга), деятельность сторонних организаций, имеющих свой автопарк «мусоровозок», становится нерентабельной. «Спецавтобаза» же, обновляющая материально-техническую базу за счет бюджетных средств, может гарантировать себе подавляющее превосходство на рынке — как вывоза мусора, так и его захоронения.
© «Вечерние Ведомости»
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