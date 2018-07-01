Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


16:56 | 25.07.2018

ЕМУП «Спецавтобаза» грозит приостановление деятельности до трех месяцев

Территориальное управление Роспотребнадзора по Свердловской области намерено привлечь ЕМУП «Спецавтобаза», которое занимается вывозом и захоронением бытовых отходов в Екатеринбурге, к административной ответственности сразу по четырем статьям КоАП РФ. Максимальная санкция, которая грозит ЕМУП, — административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Рассмотрение исков состоится в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Контрольно-надзорное ведомство подало сразу четыре иска о привлечении ЕМУП «Спецавтобаза» к ответственности за совершение правонарушений по ст. 6.3 КоАП («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»), ст. 8.2 КоАП («Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами»), ст. 6.5 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде»), ст. 6.4 КоАП («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта»).

Кроме этого, прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга организовала проведение проверки по факту публикации veved.ru о многократном повышении ЕМУП «Спецавтобаза» тарифов на складирование мусора на полигонах. Известно, что проведение проверки поставлено на контроль в прокуратуре уральской столицы.

ЕМУП «Спецавтобаза» грозит приостановление деятельности до трех месяцев


Как ранее сообщало наше издание, если за захоронение твердых коммунальных отходов 4-го класса опасности на полигонах (к данному классу относят строительный и уличный мусор, обломки мебели, упаковки, остатки пищи и т. д.) ЕМУП «Спецавтобаза» до 1 июля взимала с организаций 212,11 рубля за тонну мусора, то теперь сумма возросла в 8,48 раза — до 1800,53 рубля с НДС.

Очевидно, что повышение расценок может фактически ликвидировать конкурентность на рынке вывоза отходов в уральской столице. Учитывая, что ЕМУП «Спецавтобаза» является фактически монополистом в мусорной отрасли (муниципальному предприятию принадлежат все полигоны в пределах Екатеринбурга), деятельность сторонних организаций, имеющих свой автопарк «мусоровозок», становится нерентабельной. «Спецавтобаза» же, обновляющая материально-техническую базу за счет бюджетных средств, может гарантировать себе подавляющее превосходство на рынке — как вывоза мусора, так и его захоронения.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:44 | 25.07.2018
К митингу коммунистов против пенсионной реформы в Екатеринбурге присоединится «Яблоко»

21:19 | 25.07.2018
Noize MC опубликовал клип, снятый в трамвае Екатеринбурга

20:09 | 25.07.2018
Мэрия Екатеринбурга доберётся до уклонистов от оплаты специальных парковок: теперь ГИБДД обязана сообщать администрации обо всех неплательщиках

19:51 | 25.07.2018
Серная кислота разлилась в центре Каменска-Уральского

19:35 | 25.07.2018
В колонии строгого режима в Екатеринбурге погиб заключённый

18:40 | 25.07.2018
Жители Прикамья могут сообщить о некачественном капремонте на сайте «Управляем вместе»

18:33 | 25.07.2018
В Перми в сквере им. Розалии Землячки будут три площадки для отдыха, танцев и занятий спортом

18:04 | 25.07.2018
В Кургане из окна на пятом этаже выпал годовалый ребенок

18:00 | 25.07.2018
Завтра в Перми состоятся традиционные соревнования на лодках класса «Дракон»

17:49 | 25.07.2018
В Пермском крае продолжается работа по созданию комфортных условий для проживания

17:47 | 25.07.2018
Вениамина Яковлева похоронят в Екатеринбурге

17:41 | 25.07.2018
В Прикамье по проекту «Безопасные и качественные дороги» уже принято 16 объектов

17:12 | 25.07.2018
Застрелил из ружья: жителя уральского села обвиняют в убийстве знакомого

17:11 | 25.07.2018
Свердловский бизнесмен-банкрот рискует лишиться участков в Белоярке

17:09 | 25.07.2018
В 2019 году в Прикамье стартует программа благоустройства пляжей

16:56 | 25.07.2018
ЕМУП «Спецавтобаза» грозит приостановление деятельности до трех месяцев

16:53 | 25.07.2018
95 % лесных пожаров в Прикамье ликвидированы в первые сутки

16:47 | 25.07.2018
В Екатеринбурге проходит конференция таможенных экспертов-криминалистов

16:19 | 25.07.2018
Кистанов покинул пост главного федерального инспектора Зауралья

16:17 | 25.07.2018
При ремонте кровли детского сада в Качканаре погиб рабочий

15:55 | 25.07.2018
До конца года в Екатеринбурге появится детский футбольный центр

15:25 | 25.07.2018
«Другие источники найти будет крайне проблематично»: свердловчанам советуют застраховать лифты

15:25 | 25.07.2018
В Екатеринбурге пройдёт очередная акция «Субботник против рака»

15:24 | 25.07.2018
В Зауралье завели очередное уголовное дело по факту невыплаты зарплаты

15:06 | 25.07.2018
В Екатеринбурге суд наказал лжепредседателя ТСЖ «На Крестинского»

14:46 | 25.07.2018
Свердловская прокуратура представила отчет о состоянии преступности в регионе

14:22 | 25.07.2018
В Екатеринбурге из-за пожара в многоквартирном доме эвакуированы 45 человек, в том числе 10 детей

14:18 | 25.07.2018
Пермячки вошли в число призеров всероссийского конкурса «Идеи, преображающие города»

14:14 | 25.07.2018
На пермской набережной в выходные отметят День дружбы

14:07 | 25.07.2018
У полпреда президента в УрФО – новый помощник

14:04 | 25.07.2018
1 августа начнутся собеседования с претендентами на пост главы Екатеринбурга

14:00 | 25.07.2018
«Горьковка» приглашает пермяков на встречу Smart travelling

13:49 | 25.07.2018
В Перми началось строительство нового геронтологического центра

13:41 | 25.07.2018
Крупный пожар произошёл минувшей ночью в Нижнем Тагиле

13:37 | 25.07.2018
Роспотребнадзор: вода в Североуральском ГО соответствует нормам

13:36 | 25.07.2018
Глава Прикамья поручил провести проверку школы и комиссии по делам несовершеннолетних в Краснокамске

13:16 | 25.07.2018
На трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП с грузовиками и автоцистерной

12:50 | 25.07.2018
По Свердловской области будет ездить библиотека на колесах

12:48 | 25.07.2018
Пока ТВ молчит: связисты открыли бесплатный доступ к 20 каналам для екатеринбуржцев

12:08 | 25.07.2018
С 6 августа в Перми будет временно ограничено движение транспорта по улицам Сибирской и Юнг Прикамья

12:00 | 25.07.2018
В Екатеринбурге неработающий фонтан засыпали землей

11:56 | 25.07.2018
Пермская балетная труппа исполнит «Лебединое озеро» во время проведения Дней Пермского края в Китае

11:43 | 25.07.2018
Игорь Сапко: Прикамье получит 55 млн рублей на компенсацию сельхозпроизводителям затрат на ГСМ

11:36 | 25.07.2018
Свердловский гарнизон полиции пополнился новыми сотрудниками

11:13 | 25.07.2018
Ночью в результате поджога в Березовском сгорел Mercedes

11:05 | 25.07.2018
Прокуратура добивается выплаты зарплаты сотрудникам «Уралсибмонтажавтоматики»

10:49 | 25.07.2018
Свердловские силовики пришли с обыском к супруге бывшего начальника ОМВД Полевского

10:38 | 25.07.2018
Директор магазина «Евросеть» в Кургане попался на краже сотовых телефонов

10:36 | 25.07.2018
За полгода в органы прокуратуры Свердловской области поступило порядка 30 тысяч обращений от граждан

10:25 | 25.07.2018
В Кургане установят еще 11 новых остановок из многослойного стекла


Мы в соцсетях





Архив
«    Июль      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 


 