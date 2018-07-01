При ремонте кровли детского сада в Качканаре погиб рабочий

16:17 | 25.07.2018

avdet.org

Прокуратура проводит проверку в Качканаре, где во время ремонта кровли детского сада № 24 погиб рабочий.



Инцидент произошел вечером 23 июля. Раскатывая рубероид, с высоты второго этажа упал рабочий. От полученных травм он скончался на месте происшествия.



Установлено, что торги на выполнение работ выиграло ООО «Химнефтетрейд», зарегистрированное в городе Можга Удмуртской Республики. При этом работники не были официально трудоустроены. Во время работ они не пользовались касками и страховочными ремнями.



«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям руководства организации по допуску к производству работ сотрудников без средств индивидуальной защиты. Запрошены документы, подтверждающие наличие гражданско-правовых отношений работников с подрядной организацией. Также в ходе проверки подлежит выяснению, каким образом была организована техника безопасности при проведении строительных работ», - говорится в сообщении пресс-службы свердловской прокуратуры.