До конца года в Екатеринбурге появится детский футбольный центр

15:55 | 25.07.2018

hellosport.ru

В рамках программы эффективного использования наследия чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге появится детский футбольный центр. Его откроют на базе «Уральской футбольной академии» и тренировочной площадки стадиона «Уралмаш». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил закончить формирование центра до конца текущего года.



По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, центр будет представлять собой школу-интернат для подростков-футболистов, он займется подготовкой спортивного резерва футбольных клубов региона.



— Планируется, что уже с сентября 2018 года сюда будут приняты 24 юных футболиста, а с 1 января 2019 года планируется набор 120 спортсменов. Тренировочный процесс со спортсменами будут вести ведущие тренеры региона. Общеобразовательный процесс учащиеся детского футбольного центра будут осуществлять на базе школ города Екатеринбурга — № 22, 68, 115 и 117, — рассказал министр.



Также для центра собираются построить общежитие.