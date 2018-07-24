«Другие источники найти будет крайне проблематично»: свердловчанам советуют застраховать лифты

15:25 | 25.07.2018

lift-press.ru

Свердловское министерство энергетики и ЖКХ рекомендует жителям региона рассмотреть вопрос страхования лифтов, установленных по программе ускоренной замены лифтового оборудования в жилых домах, заявил министр Николай Смирнов.



— Чтобы сберечь вновь установленное оборудование, а также оградить себя от ситуаций, когда из-за человеческого фактора или по каким-либо другим причинам лифты могут выйти из строя и серьезно осложнить жизнь людей, собственникам жилья в многоквартирных домах целесообразно задуматься о страховании этого оборудования. В форс-мажорных обстоятельствах это позволит в короткие сроки не только произвести ремонтные работы, но и безболезненно возместить все затраты. Другие источники финансирования на восстановление неисправных лифтов жителям найти будет крайне проблематично, — сказал Смирнов.



С начала реализации программы по замене лифтов в Свердловской области установлено 1 357 новых лифтов. На это ушло более 2,2 млрд рублей. Планируется замена еще 274 подъемников.