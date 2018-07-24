В Екатеринбурге пройдёт очередная акция «Субботник против рака»

15:25 | 25.07.2018

Фото: Екатеринбург.рф

В субботу, 28 июля, в столице Урала пройдёт очередная акция «Субботник против рака». Врачи больниц города будут принимать всех желающих с 09:00 до 15:00.



Напомним, что каждую четвёртую субботу месяца жители Екатеринбурга могут проходить сразу несколько врачей: терапевта, хирурга, акушера-гинеколога, дерматовенеролога. А по направлению специалиста можно сделать флюорографию, маммографию, УЗИ органов малого таза и получить консультацию специалиста по профилактике онкологических заболеваний.



Ближайшая суббота не исключение, Управление здравоохранения Администрации Екатеринбурга приглашает всех желающих жителей города пройти обследование по адресам:



• ЦГКБ № 1 – ул. Ленина, 52;



• МБУ «ЦГБ № 2» – ул. Московская, 2;



• МАУЗ «ЦГБ № 3» – ул. Бебеля, 160;



• ЦГКБ № 6 – пер. Саперов, 3;



• МБУ «ЦГБ № 7» – ул. Сыромолотова, 19;



• МАУ «ЦГБ № 20» – пер. Короткий, 2;



• МАУ «ЦГКБ № 23» – ул. Старых Большевиков, 9;



• ЦГКБ № 24 – пер. Рижский, 16, и ул. Академика Шварца, 14г;



• МБУ «ЕКДЦ» – пер. Суворовский, 5;



• МО «Новая больница» – ул. Заводская, 29.



Проходить обследование желательно в поликлинике по месту жительства. При себе иметь паспорт и полис. Запись начинается за три дня по телефону 204-76-76.