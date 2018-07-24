В Екатеринбурге суд наказал лжепредседателя ТСЖ «На Крестинского»

15:06 | 25.07.2018

koryazhma-info.ru

В Екатеринбурге суд приговорил местного жителя Игоря Коныгина к наказанию в виде штрафа на 100 тысяч рублей за предоставление в ЕГРЮЛ заведомо ложных сведений.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в октябре 2017 года у Коныгина возник умысел получить функции председателя ТСЖ «На Крестинского». Он подделал протокол общего собрания жильцов и предоставил в инспекцию Федеральной налоговой службы России по Верх-Исетскому району заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице.



— Необходимо отметить, что в июле 2017 года проводилось общее собрание жильцов многоквартирного дома по вопросу выбора председателя ТСЖ, по итогам которого Коныгин председателем не избран. Жильцы высказались за сохранение полномочий действующего председателя ТСЖ, — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.