Свердловская прокуратура представила отчет о состоянии преступности в регионе

14:46 | 25.07.2018

Фото: Правда УрФО

В Свердловской области с начала 2018 года зарегистрировано 27 311 преступлений (на 4,4 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года), 93,8 % из них выявлено органами внутренних дел. Большая часть преступлений — 88,8 % — совершена в городах и поселках городского типа.



Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составляет 22,1 %. Почти половина всех зарегистрированных преступлений — это кражи, мошенничества, присвоения, растраты, грабежи и разбой.



В результате преступных посягательств погибло 378 человек, тяжкий вред причинен здоровью 612 человек. Ущерб от преступлений составил 2,75 млрд рублей (на 6,7 % больше аналогичного периода прошлого года).



За первое полугодие выявлено 10 преступлений террористического характера (-41,2 %), 18 преступлений экстремистской направленности (-52,6 %), 154 экологических преступления (-22,6 %), 1 495 преступлений экономической направленности (+26,5 %), 2 958 преступлений в сфере оборота наркотиков (-14,2 %), 296 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-8,1 %).



Расследовано 17 482 преступления, из них 9 027 остались нераскрытыми. Выявлено 15 405 лиц, совершивших преступления.