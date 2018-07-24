В Екатеринбурге из-за пожара в многоквартирном доме эвакуированы 45 человек, в том числе 10 детей

Сегодня утром, в 09:55, поступило сообщение о пожаре в 9-этажном жилом доме на улице Титова в Екатеринбурге.К месту ЧП выехали 3 единицы техники и 10 человек личного состава подразделений МЧС. По прибытии к месту пожара пожарно-спасательными подразделениями МЧС были эвакуированы по лестничным маршам 45 человек. С помощью спасательных устройств звеньями газодымозащитной службы МЧС по лестничным маршам были спасены 15 человек, в том числе 10 детей.В 10:08 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 11:33.В результате пожара на площади 6 кв. м огонь повредил имущество в квартире муниципального дома. Жертв и пострадавших при пожаре нет.