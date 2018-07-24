У полпреда президента в УрФО – новый помощник

14:07 | 25.07.2018

Фото: http://uralfo.gov.ru

У полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николая Цуканова появился новый помощник. Вместо Андрея Березовского, который перешел на другую работу, назначен Александр Воробьев, который с января 2018 года работал в должности руководителя аппарата тогда еще помощника главы государства Николая Цуканова.



Известно, что Александр Воробьев имеет солидный опыт работы в органах муниципальной и исполнительной власти Калининградской области, в том числе в правительстве региона. В 2017 году Воробьев был назначен федеральным инспектором по Республике Карелия, после чего ушел в аппарат Николая Цуканова, с которым знаком более 10 лет.