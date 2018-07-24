1 августа начнутся собеседования с претендентами на пост главы Екатеринбурга

14:04 | 25.07.2018

oblgazeta.ru

Сегодня, 25 июля, комиссия по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга рассмотрела документы 22 претендентов. Пять человек не допущены до следующего этапа — собеседования — из-за неполного комплекта предоставленных документов, они могут донести бумаги до 31 июля.



Пока к собеседованию не допущены: доцент УГГУ Виктор Карпов, журналист Антон Дербенев, юрист Андрей Еланцев, предприниматели Елена Лузина и Валерий Хаданович. Первый не принес копию паспорта, остальные — справки об отсутствии судимости.



Собеседования пройдут 1, 2 и 3 августа. Каждый кандидат должен будет за 15 минут представить программу развития города. 29 августа комиссия сформирует список кандидатов минимум из двух человек.



Главу Екатеринбурга выберет новый состав городской думы в сентябре.