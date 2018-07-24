Крупный пожар произошёл минувшей ночью в Нижнем Тагиле

13:41 | 25.07.2018

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Прошедшей ночью, в 01:35, на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании частного жилого дома на улице Менделеева в Нижнем Тагиле.



И хотя пожарные приехали к месту возгорания достаточно быстро, огонь успел перекинуться на второй дом. Всего в тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 13 человек личного состава.



И несмотря на такое количество техники и людей, дома тушили всю ночь, полностью победить огонь удалось только к 08:35 утра, когда были закончены проливка и разбор сгоревших конструкций.



В результате пожара огнём были уничтожены деревянные надворные постройки, гараж, кровли и перекрытия двух домов, один из которых оказался нежилым. Стены домов удалось отстоять, но, тем не менее, огонь их очень сильно повредил. Общая площадь пожара составила 262 кв. м.



Человеческих жертв и пострадавших нет, но в пожаре сгорели домашние животные.



Как сообщает издание TagilCity.ru, хозяин одного из сгоревших домов не исключает, что дом могли поджечь.



— Моя жена ложится спать рано, так как ей нужно вставать на работу в шесть часов утра. А я не работаю и обычно намного позже ее ложусь. Ночью перед сном я увидел двух мужчин, которые убегали с моего огорода в сторону пруда. Я выбежал из дома, смотрю: двор горит. Я сразу же побежал в дом, разбудил жену и вызвал пожарных, — рассказал мужчина журналистам издания. — У меня сгорело все: мебель, бытовая техника, ценные вещи. Я ничего не смог спасти. Дом деревянный, огонь его охватил за считаные минуты. В пожаре у меня сгорели домашние животные: четыре свиньи, четыре курицы и кошка.



Местные жители рассказали, что второй дом, в котором на момент пожара никто не проживал, загорелся не сразу, огонь перекинулся на него с уже горевшего дома.



— Пожарные приехали быстро, но к тому времени уже весь дом был охвачен огнем. Пламя также перекинулось на соседний дом. В нем никто не проживал. Огонь тушили всю ночь. Последние машины уехали около девяти часов утра, — рассказали соседи погорельцев.