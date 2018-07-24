Роспотребнадзор: вода в Североуральском ГО соответствует нормам

13:37 | 25.07.2018

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Свердловское управление Роспотребнадзора представило положительные результаты лабораторных исследований питьевой воды в Североуральске. По данным на 24 июля, показатель «цветность» составил 16,4, «мутность» — 1,9.



«Пробы питьевой воды, отобранные из разводящей сети города Североуральска на микробиологические и вирусологические показатели, соответствуют установленным нормативам», — говорится в сообщении пресс-службы свердловского управления Роспотребнадзора.



Специалисты продолжат мониторинг качества воды в ежедневном режиме. Отмечается, что необходимо гиперхлорирование водоснабжения в течение одной недели. Соответствующее предложение направлено в администрацию округа.



Жителей предупреждают: для употребления в пищу воду необходимо отстаивать и кипятить.



В муниципалитете продолжается вакцинация населения против гепатита А и ротавирусной инфекции. На данный момент заболеваний, связанных с неудовлетворительным качеством питьевой воды, не зарегистрировано.



Напомним, что 16 июля из-за провала в русле реки Калья на территории Североуральского городского округа ухудшилось качество воды, поставляемой населению. Воду из-под крана разрешалось использовать только для хозяйственно-бытовых нужд, был организован подвоз подвоз питьевой воды.