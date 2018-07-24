На трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП с грузовиками и автоцистерной

Сегодня утром на трассе Пермь – Екатеринбург произошло ДТП с участием трех транспортных средств. В районе Бисерти столкнулись два грузовика и автоцистерна.Все три транспортных средства двигались в одном направлении. По предварительной информации, люди в аварии не пострадали. Автомобили получили механические повреждения.