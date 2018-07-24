По Свердловской области будет ездить библиотека на колесах

12:50 | 25.07.2018

В Свердловской области появился первый библиобус — современный мобильный комплекс библиотечного обслуживания.



Библиобус будет посещать населенные пункты Свердловской области, где нет стационарных библиотек. К примеру, в составе Ирбитского района 103 населенных пункта, но библиотеки есть только в 35.



На библиотеку на колесах потратили 4 млн рублей. По сути это мобильный офис, предоставляющий доступ к порталу госуслуг, оснащенный ноутбуками с клавиатурой Брайля.