В Екатеринбурге неработающий фонтан засыпали землей

12:00 | 25.07.2018

Типичный Екатеринбург/ВКонтакте

На Уралмаше в сквере на пересечении проспекта Орджоникидзе, улиц Красных Партизан и Банникова засыпали неработающий фонтан. Об этом в паблике «Типичный Екатеринбург» рассказала местная жительница.



Фонтан не работал несколько лет, в нем скапливался мусор, поэтому районная администрация решила сделать из него клумбу. В скором времени здесь высадят цветы. Фонтан планируют восстановить, когда найдутся средства на реконструкцию всего сквера.



«Я купался в этом фонтане в 5 лет! Странно, вроде время идет вперед, а фонтаны превращаются в клумбы», — написал в комментариях Алексей Иванов.