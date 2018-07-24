Свердловский гарнизон полиции пополнился новыми сотрудниками

84 выпускника Уральского юридического института МВД России пополнили ряды свердловской полиции. В региональном полицейском главке состоялась процедура распределения новых сотрудников по подразделениям.— Впереди вас ждет много трудностей, от преодоления которых зависит дальнейшая жизнь и карьера. Вы получили массу теоретических знаний, которые нужно будет научиться применять в жизни. Теперь необходимо получить навык работы с людьми, что является самым сложным. Граждане приходят в полицию не с радостными событиями, а всегда с проблемой, и они ждут, что сотрудники помогут ее решить. Удачи, терпения и мастерства всем вам. Пусть блеск в глазах, который сегодня есть у каждого офицера, сохранится на долгие годы службы, — сказал начальник ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин.По словам пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, основная часть выпускников пополнит ряды борцов с экономическими преступлениями, следственных подразделений и службы участковых уполномоченных полиции.Отметим, что первое время выпускники будут работать вместе с опытными наставниками.