Ночью в результате поджога в Березовском сгорел Mercedes

11:13 | 25.07.2018

Прошедшей ночью на улице Бетонщиков в Берёзовском загорелся Mercedes E300. Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС в 01:23.



К месту пожара выехали 2 единицы техники и 6 человек личного состава подразделений МЧС. Уже в 01:35 возгорание было ликвидировано.



Как рассказали очевидцы происшествия порталу E1.RU, пожарные прибыли на место пожара буквально через 5 минут после того, как автомобиль загорелся.



И несмотря на это, моторный отсек и салон машины выгорели полностью. Стоит отметить, что в какой-то момент в горевшей машине что-то взорвалось, что хоть и на непродолжительное время, но усилило горение.



После того как с огнём было покончено, пожарные вскрыли автомобиль, всё проверили и вынесли вердикт — поджог.



Кстати, жильцов дома очень волновала скорость тушения пожара, причина волнений проста: горевший автомобиль был припаркован в непосредственной близости от газопровода и, если бы пожарные сработали менее оперативно, последствия пожара могли бы быть другими.





Фото, видео: Елена — читательница Е1.RU