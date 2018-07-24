Прокуратура добивается выплаты зарплаты сотрудникам «Уралсибмонтажавтоматики»

11:05 | 25.07.2018

sueveriya.ru

В Екатеринбурге прокуратура добивается выплаты заработной платы работникам ООО «Уралсибмонтажавтоматика». За февраль — май этого года перед 168 сотрудниками предприятия образовалась задолженность — более 7,7 млн рублей.



В результате комплекса мер прокурорского реагирования в июле 2018 года ООО «Уралсибмонтажавтоматика» выплатило работникам более 5,2 млн рублей. Оставшуюся часть задолженности предприятие планирует погасить до конца месяца.



— Ситуация с погашением оставшейся части задолженности по заработной плате находится на личном контроле прокурора района, проверочные мероприятия продолжаются, — отметили в пресс-службе свердловской прокуратуры.