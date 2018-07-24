Свердловские силовики пришли с обыском к супруге бывшего начальника ОМВД Полевского

10:49 | 25.07.2018

Оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска свердловского ГУ МВД, регионального УФСБ, сотрудники Управления собственной безопасности полицейского главка при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии накануне провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в ОМВД Полевского. Обыски проводились в рамках возбужденного 17 июля уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Сотрудниками правоохранительных органов в рамках ст. 91 УПК РФ задержано четыре человека, решается вопрос об избрании им меры пресечения.



- Всего в общей сложности в Полевском, а также в Екатеринбурге проведено 11 обысков по местам жительства предполагаемых подозреваемых лиц и в офисах различных структур и ведомств. По предварительным данным, группа граждан в период с 2016 по 2018 годы организовала канал по незаконной легализации в Свердловской области мигрантов. Для этих целей фигуранты дела подыскивали социально неадаптированных и неблагополучных местных жителей, которые за денежное вознаграждение давали свое согласие на фиктивную регистрацию иностранцев без последующего проживания. В ходе обысков изъяты различные документы, оргтехника, транспортные средства подозреваемых и другие вещдоки. Руководил операцией глава УУР УБОП ГУ МВД Сергей Максимов. Более подробные и точные обстоятельства оперативных мероприятий в интересах следствия пока не разглашаются, - говорит начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По неофициальной информации veved.ru, силовиками изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность сотрудников отдела по вопросам миграции ОМВД России по г. Полевскому, который возглавляет супруга бывшего руководителя ОМВД города Игоря Рзаева Наталья Рзаева. Поводом к этому послужили несколько десятков возбужденных уголовных дел о незаконной регистрации мигрантов.



Не исключено, что одним уголовным делом разбирательство не ограничится. Учитывая, что в деле замешаны полицейские, расследованием будет заниматься Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области, от профессионализма сотрудников которых зависит вывод на чистую воду оборотней в погонах.



Добавим также, что обыски проводились и в Екатеринбурге по месту жительства организованной группы лиц, выполняющих функции посредников.