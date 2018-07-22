Свердловскую область вновь окутает смог. Объявлено штормовое предупреждение

20:55 | 24.07.2018

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С сегодняшнего вечера Свердловскую область окутал смог. Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили свердловчан о первой степени опасности.



Неблагоприятные метеорологические условия ожидаются на территории Свердловской области с вечера 24 июля до 20 часов 29 июля. При этом всю неделю на Среднем Урале продержится жаркая погода без осадков. Похолодание начнется только с воскресенья, 29 июля, тогда в регион вернутся дожди.



Напомним, что подобное предупреждение действовало совсем недавно — на территории региона смог держался с 13 по 20 июля.