Евгений Куйвашев и Андрей Козицын показали полпреду РФ в УрФО предприятия Верхней Пышмы

20:38 | 24.07.2018

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей Козицын познакомили полпреда Президента РФ в УрФО Николая Цуканова с рядом предприятий в Верхней Пышме, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



В сопровождении Куйвашева и Козицына Николай Цуканов посетил несколько цехов «Уралэлектромеди», инновационный тепличный комбинат в поселке Садовый, где круглогодично выращиваются овощи, и высокотехнологичную козью ферму.



Как отметил губернатор Свердловской области, на сегодняшний день развитие Верхней Пышмы полностью соответствует задачам, поставленным Президентом России Владимиром Путиным по созданию современной среды.