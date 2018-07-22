С начала учебного года во всех школах Екатеринбурга появятся службы примирения

19:44 | 24.07.2018

vyatka-grad.ru

Отныне для разрешения конфликтных ситуаций во всех школах Екатеринбурга появятся службы примирения — они же службы медиации, сообщили в департаменте образования администрации Екатеринбурга.



«По мнению экспертов, школьная служба примирения — это путь, который учит ребят уважать себя и других и, самое главное, брать ответственность за свои поступки и их последствия», — отметили в департаменте образования горадминистрации. Ожидается, что служба примирения будет работать в виде объединения сотрудников школ, учеников и их родителей.



Напомним, что три года назад первые подобные службы появились в 15 школах. В прошлом учебном году службы медиации появились в 46 школах. Однако с нового учебного года службы примирения появятся во всех школах.