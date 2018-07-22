Умер советник президента, почетный житель Свердловской области и патриарх российской юриспруденции Вениамин Яковлев

18:45 | 24.07.2018

Фото: РИА Новости

Сегодня, 24 июля, утром, в возрасте 86 лет ушёл из жизни известный российский юрист, воспитанник и преподаватель уральской юридической школы, один из патриархов российской юриспруденции, почётный житель Свердловской области, советник президента России Вениамин Фёдорович Яковлев.



Вениамин Фёдорович Яковлев родился в 1932 году в Петухово Курганской области. В 1953 году он окончил Свердловский юридический институт, где работал в 1960–1987 годах. Он занимал в институте должности старшего преподавателя, доцента, декана факультета, заведующего кафедрой, проректора по учебной работе. После ухода из вуза началась его карьера в Москве. С 1989 по 1991 год — министр юстиции СССР, одновременно с 1990 по 1991 год являлся главным государственным арбитром СССР и председателем Высшего Арбитражного Суда СССР. В 1990–1991 годах — член ЦК КПСС. В 1992–2005 годах возглавлял Высший арбитражный суд РФ. С февраля 2005 года был советником главы государства. В конце 1991 года занял должность Государственного советника по правовой политике при Президенте СССР. В апреле 1992 года Съездом народных депутатов РФ был избран председателем Высшего арбитражного суда РФ. В январе 2005 года по достижении им предельного для должности судьи возраста полномочия Яковлева истекли. С 31 января 2005 года по настоящее время являлся советником Президента РФ.



Вениамин Яковлев был доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом РАН, заслуженным юристом РСФСР. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Она также был награжден грамотой Президента РФ «за активное участие в подготовке проекта Конституции Российской Федерации и большой вклад в развитие демократических основ Российской Федерации». Яковлев был почетным гражданином Свердловской области.