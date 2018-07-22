«Справедливая Россия» собирает подписи против повышения пенсионного возраста

17:57 | 24.07.2018

В Екатеринбурге и других городах партией «Справедливая Россия» организован сбор подписей против повышения пенсионного возраста. На данный момент собрано более 2,5 млн подписей.



«Справедливая Россия» намерена остановить реформу. Напомним, что ранее Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении.



— Я и наша фракция «Справедливая Россия» выступаем резко против. Мы считаем, что у правительства нет объективных оснований для повышения пенсионного возраста, — заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин.



По словам депутата, пенсионная реформа — это попытка залезть в кошельки граждан.



— Мы посчитали, что в среднем с каждой женщины 1 млн 350 тысяч рублей, с каждого мужчины — 850 тысяч рублей, — пояснил Ионин.



Напомним, пенсионная реформа предполагает увеличение трудоспособного возраста для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63 лет.



