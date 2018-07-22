В Екатеринбурге произошло ДТП с маршруткой

17:32 | 24.07.2018

rusargument.ru

Сегодня на перекрестке Комсомольской — Блюхера произошло ДТП с участием общественного транспорта. Микроавтобус Hyundai на светофоре врезался в «ГАЗель» возле торгового центра «Современник».



По предварительной информации, водитель не рассчитал тормозной путь до стоящего впереди автомобиля, в результате чего произошло ДТП. На место приехала пожарная машина, инспекторы ГИБДД и две реанимации. Обстоятельства аварии выясняются.