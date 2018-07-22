Мэрия Екатеринбурга установила требования к захоронению умерших

16:22 | 24.07.2018

mos-gorritual.ru

Администрация Екатеринбурга приняла административный регламент по предоставлению бесплатной муниципальной услуги по захоронению умерших.



Согласно документу, отводимые для захоронений участки должны иметь размер 4 кв. метра в случае погребения умершего и 0,9 кв. метра для урны с прахом.



Глубина от поверхности земли до крышки гроба должна составлять 1,5 м. При этом дно могилы должно быть выше уровня грунтовых вод на 0,5 м.



Отметим, что участок должен предоставляться таким образом, чтобы гарантировать захоронение супруга или близкого родственника на этом же участке.



Всего в Екатеринбурге 25 кладбищ, семь из них - только для захоронений урн.