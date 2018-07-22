До 7 августа коммунальщики перекрыли участок улицы Ключевской

15:43 | 24.07.2018

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В Екатеринбурге на две недели перекрыто движение по улице Ключевской на участке от Красноуральской до Заводской.



Ограничения продлятся с 24 июля по 7 августа. Они связаны с проведением работ по ремонту тепломагистрали.