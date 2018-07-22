В Екатеринбурге появился памятник со словами из песен Высоцкого

15:26 | 24.07.2018

ТАСС

В Екатеринбурге у входа в небоскреб «Высоцкий» сегодня открыли памятник, который представляет собой катушку с кинопленкой, где написаны цитаты из произведений Владимира Высоцкого.



Примечательно, что цитаты на памятнике собираются периодически менять, в зависимости от обстановки в стране и Екатеринбурге.



Кроме того, сегодня стартует отборочный тур Всероссийского музыкального конкурса для молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. ФЕСТ», посвященный 80-летию со дня рождения поэта.