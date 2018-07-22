В Тавде табачную продукцию продавали рядом с образовательными учреждениями

15:00 | 24.07.2018

yakutsk.news

В Тавде прокуратура выявила нарушения закона, запрещающего торговлю табачной продукцией на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений.



Так, установлено, что в отделении «Почты России», расположенном неподалеку от МАОУ «Гармония», осуществлялась розничная торговля сигаретами. По данному факту возбуждено административное дело. Директор магазина и начальник отделения почты оштрафованы на пять тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, аналогичные нарушения выявлены на улицах Карла Маркса и 9 Мая.



«УФПС Свердловской области сообщает, что табачная продукция из отделения почтовой связи изъята. Руководством почтамта усилен контроль за соблюдением сотрудников требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"», — отметили в пресс-службе ФГУП «Почта России».