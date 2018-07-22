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14:53 | 24.07.2018

Фото: spmag.ru

Закон о повышении НДС на 2 % принят Госдумой

Сегодня, 24 июля, Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении с 2019 года ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 %.

Стоит отметить, что правительственную инициативу об увеличении ставки НДС, так же как и повышение пенсионного возраста, поддержала только одна фракция Государственной думы — «Единая Россия». «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР выступили против, сообщает газета «Ведомости».

Напомним, предложение повысить НДС с 1 января 2019 года было внесено в Госдуму правительством 16 июня. Министерство финансов РФ рассчитывает, что эта мера позволит привлечь в бюджет России дополнительные 633,5 миллиарда рублей в 2019 году, 678 миллиардов в 2020 году и 728 миллиардов в 2021-м.

Полученные таким образом денежные средства, по замыслу правительства, должны пойти на исполнение нового майского указа президента Владимира Путина, в котором он дал поручение увеличить финансирование инфраструктуры, демографической политики, образования и здравоохранения.

Власти, не заблуждаясь, признают, что повышение НДС приведет к росту инфляции. Нет никакого сомнения, что возросшую налоговую нагрузку бизнесмены переложат на потребителей. А значит, с 1 января 2019 года нам стоит ждать очередного повышения цен буквально на всё.

© «Вечерние Ведомости»

 


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