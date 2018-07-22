С начала года почти пять тысяч свердловчан пострадали от укусов животных

14:44 | 24.07.2018

sputnik.by

За шесть месяцев текущего года в Свердловской области от укусов животных пострадали 4 915 человек, 98 из них подверглись нападению диких животных.



Случаи бешенства у животных зарегистрированы в трех населенных пунктах. Лабораторно подтверждено три таких случая: два – у лис и один – у енотовидной собаки.



Случаев заболевания людей от укусов животных не зарегистрировано, сообщает пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора.