Новости дня
14:44 | 24.07.2018
sputnik.by
С начала года почти пять тысяч свердловчан пострадали от укусов животных
Случаи бешенства у животных зарегистрированы в трех населенных пунктах. Лабораторно подтверждено три таких случая: два – у лис и один – у енотовидной собаки.
Случаев заболевания людей от укусов животных не зарегистрировано, сообщает пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора.
© «Вечерние Ведомости»
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