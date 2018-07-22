Житель Каменска-Уральского признался в убийстве бывшего одноклассника

14:24 | 24.07.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Каменске-Уральском будут судить местного жителя 1983 года рождения, обвиняемого в убийстве знакомого.



Преступление было совершено 30 января 2017 года в гаражном боксе, расположенном в районе улицы Красногорской. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил бывшего одноклассника по голове металлическим прутом. Тот погиб на месте происшествия. Обвиняемый спрятал труп в заброшенном здании.



Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, мужчина сознался в совершении убийства. Расследование уголовного дела продолжается.