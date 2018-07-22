В Екатеринбурге в камере отдела полиции умер задержанный

14:22 | 24.07.2018

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Сегодня в Екатеринбурге в отделе полиции № 7 на улице Народной Воли, 81, умер задержанный накануне мужчина.



СМИ узнали об этом от членов Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Ольги Вековшининой и Вячеслава Башкова.



«Поступила информация, что задержанный погиб ночью. Туда выехала рабочая группа ОНК, но наблюдателей внутрь не пускают, журнал не дают и отказываются что-либо говорить», — рассказал изданию Znak.com Вячеслав Башков.



Ольга Вековшинина добавила, что сейчас в отделе полиции работают следователи.



Источники в правоохранительных органах подтвердили факт смерти задержанного мужчины в ОП № 7 города Екатеринбурга. По информации источников, задержанный мужчина покончил с собой. Несмотря на то, что в райотделе установлены камеры видеонаблюдения, сотрудники полиции не уследили за мужчиной, по той же причине (камеры видеонаблюдения) обходы и контроль задержанных дежурной сменой делаются реже, а потому, когда полицейские зашли в камеру, задержанный мужчина уже истек кровью.



Официальных комментариев по поводу произошедшего в ГУ МВД России по Свердловской области не дают, впрочем, как и в Следственном комитете.