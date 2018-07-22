Новости дня
13:55 | 24.07.2018
obltv.ru
Общественная палата Свердловской области полностью сформирована
От общественных организаций в Общественную палату вошли: президент Уральской ассоциации экологически ответственных предприятий Михаил Беленький, вице-президент филиала Уральской торгово-промышленной палаты в Каменске-Уральском Владимир Воронов, председатель Регионального духовного управления мусульман Свердловской области Радиф Гиндуллин, председатель Совета гражданского форума УрФО Елена Дьякова, руководитель нижнетагильской организации «Центр общественных инициатив» Татьяна Камешкова, советник генерального директора Машиностроительного завода им. Калинина Александр Косинцев, ветеран МВД России Владимир Красильников. Также в списке — член епархиального совета Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло, директор Всероссийского форума «Педагоги России: Инновации в образовании», автор проекта «Единая промышленная карта» Вероника Пиджакова, председатель Совета иудейской ортодоксальной религиозной организации города Екатеринбурга и Свердловской области Яков Соскин, генеральный директор Ирбитского молочного завода Сергей Суетин, президент ассоциации «Особые люди» Татьяна Флеганова, начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями Первоуральского новотрубного завода Александр Ханин, председатель Общественной палаты городского округа Красноуральск Александр Ямщиков.
Напомним, что полномочия действующего состава ОП истекут 21 августа.
© «Вечерние Ведомости»
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